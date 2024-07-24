Терапевт Тен: мужчины могут лысеть из-за проблем с зубами и желчевыводящими путями

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облысение

Терапевт Зарема Тен: причины облысения у мужчин могут быть весьма разнообразными.

Терапевт Тен сообщила, что мужчины могут лысеть из-за проблем с зубами и желчевыводящими путями.

«Хронические инфекции — заболевания зубов, носоглотки, миндалин, желчевыводящих путей могут быть причинами облысения у мужчин», - отметила медик в комментарии NEWS.ru.

Зарема Тен добавила, что на состояние мужской шевелюры также влияет питание: провоцировать потерю волос могут слишком скудный, обедненный питательными веществами рацион и диеты. Кроме того, волосы могут редеть вследствие интоксикации, вызываемой употреблением алкоголя, курением.

В то же время лысеть могут и мужчины, ведущие ЗОЖ. Врач констатировала, что облысение у представителей сильного пола может обуславливаться наследственностью и гормональными изменениями в организме.

«Истинную причину выпадения волос лучше определять во время медицинского обследования», - подчеркнула эксперт.

Терапевт напомнила, что облысение может оказаться последствием заболеваний. В некоторых случаях наблюдается тотальная потеря волос – например, не только на голове, но и на бровях, других участках тела.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что является наиболее частой причиной интенсивной потери волос у женщин.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Зарема Тен
Зарема Тен
Здоровье
терапевт Видновской клинической больницы
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Теги : выпадение волос, мужчины, Зарема Тен
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