Терапевт Тен: мужчины могут лысеть из-за проблем с зубами и желчевыводящими путями

«Хронические инфекции — заболевания зубов, носоглотки, миндалин, желчевыводящих путей могут быть причинами облысения у мужчин», - отметила медик в комментарии NEWS.ru

«Истинную причину выпадения волос лучше определять во время медицинского обследования», - подчеркнула эксперт.

Терапевт Тен сообщила, что мужчины могут лысеть из-за проблем с зубами и желчевыводящими путями.Зарема Тен добавила, что на состояние мужской шевелюры также влияет питание: провоцировать потерю волос могут слишком скудный, обедненный питательными веществами рацион и диеты. Кроме того, волосы могут редеть вследствие интоксикации, вызываемой употреблением алкоголя, курением.В то же время лысеть могут и мужчины, ведущие ЗОЖ. Врач констатировала, что облысение у представителей сильного пола может обуславливаться наследственностью и гормональными изменениями в организме.Терапевт напомнила, что облысение может оказаться последствием заболеваний. В некоторых случаях наблюдается тотальная потеря волос – например, не только на голове, но и на бровях, других участках тела.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что является наиболее частой причиной интенсивной потери волос у женщин.

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