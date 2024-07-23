«Проверьте уровень железа»: врач Ахуньянова назвала частую причину выпадения волос

«Обильное выпадение волос нередко бывает симптомом анемии или скрытого дефицита железа в организме», - заявила Регина Ахуньянова изданию UfaTime.

«Следует соблюдать режим дня, ежедневно гулять на свежем воздухе, достаточно спать. Необходим и правильный уход за волосами — лучше не использовать жесткие металлические расчески и по возможности отказаться от фена и плойки», - дополнительно посоветовала Ахуньянова.

Врач Ахуньянова посоветовала при более интенсивном выпадении волос проверить уровень железа. Его дефицит в организме специалист назвала наиболее частой причиной выпадения волос, прежде всего у женщин.Медик объяснила, что нехватка железа ведет к нарушению кровообращения в коже головы, которая из-за этого также не получает в нужном объеме кислород. Соответственно, волосяные фолликулы лишаются питательных веществ и слабеют, и волосы быстрее опадают, а также лишаются запаса прочности, становясь безжизненными и ломкими, лашенными объема.Симптомами патологии становятся повышенная утомляемость, бледность, ломкость ногтей, одышка после несущественных физических нагрузок. Наиболее точно определить её наличие позволяет анализ крови.При наличии недостатка железа следует проконсультироваться с врачом о возможности приема добавок и коррекции рациона. Много железа содержат мясо и субпродукты.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что ранний климакс у женщин может наступить из-за сильного стресса

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