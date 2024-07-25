«Живут на 10 лет дольше мужчин»: в Минздраве объяснили долголетие женщин

«Число долгожителей в мире увеличивается, большая часть долгожителей — это женщины», - приводит « Интерфакс » данные, представленные Евгенией Котовой.

В России женщины живут в среднем на 10 лет дольше мужчин, информация об этом была озвучена представителями Минздрава. В ведомстве также сообщили, что продолжительность жизни женщин в стране составляет (в среднем) 78,7 лет.В Минздраве объяснили долголетие женщин. По словам заместителя министра здравоохранения, к факторам, сокращающим продолжительность мужской жизни, относятся злоупотребление спиртным и курение. Среди мужчин частота этих факторов почти втрое превосходит аналогичный показатель среди женщин. Также мужчины в большей степени подвержены рискованному поведению и гораздо реже женщин проходят профилактические обследования, диспансеризацию. Кроме того, отметила эксперт, мотивация вести здоровый образ жизни у мужчин более слабая в целом (по сравнению с представительницами женственного пола).Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что онколог Гадзиян заявил: исключив сахар из рациона после 40 лет, можно прожить значительно дольше

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