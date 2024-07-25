«Можно прожить дольше»: онколог Гадзиян объяснил пользу отказа от сладкого после 40 лет

«Если человек откажется от искусственных сладостей после 40 лет (мед и фрукты можно есть в умеренных количествах), то он проживет на 20-30 лет дольше», - поделился специалист в своем Telegram-канале.

Онколог Марк Гадзиян посоветовал россиянам задуматься об отказе от искусственных сладостей как о способе улучшить свое здоровье и физическую форму, а также продлить жизнь. По мнению врача, подобный отказ особенно актуален для людей возрастом после 40 лет.Гадзиян подчеркнул, что он рекомендует ограничить употребление добавленного сахара и готовых продуктов, содержащих его в своем составе, и объяснил пользу отказа от сладкогоВрач обратил внимание на то, что многие современные люди употребляют избыточное количество сахара в течение дня. Эксперт предостерег: излишек сахара в повседневном рационе может поспособствовать возникновению диабета, онкологических заболеваний, ожирения. По словам медика, лучше всего придерживаться трехразового питания без дополнительных перекусов. Что также важно: на ночной сон должно приходиться не менее 7 часов сна. Вдобавок в зрелом возрасте нужно заниматься силовыми тренировками.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторым людям не нужно есть яйца , об этом подробнее рассказала нутрициолог Алена Вавилова.

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