«Человек может не знать»: врач Шархун напомнила о скрытых формах гепатита

«Лишь 10% случаев гепатита протекают в форме желтухи. Чаще всего он может проявляться в виде слабости, повышенной утомляемости, периодичной тошноты. Человек может себя хорошо чувствовать и не знать, что у него гепатит», - сообщила медик в комментарии РИАМО

Гепатит – это общий термин заболевания, характеризуемого воспалением печени. Одним из наиболее характерных признаков гепатита является желтушное окрашивание кожи и глазных склер – это происходит из-за нарушения функции печени и накопления в тканях желчного пигмента билирубина. Врач Шархун напомнила, что существуют скрытые формы гепатита, при которых не наблюдается явного ухудшения самочувствия и отсутствуют жалобы на специфические недомогания.Существует несколько типов гепатита, которые вызываются разными вирусами, – это типы A, B, C, D и E. Ольга Шархун добавила, что гепатит может возникать не только вследствие поражения организма вирусом. На его появление также влияют злоупотребление алкоголем, лекарствами, БАДами. Отдельная форма гепатита (стеатогепатит) может развиваться под влиянием имеющегося ожирения.Вирусные инфекционные гепатиты В и С относятся к болезням – «немым убийцам»: если их не лечить, у человека развивается цирроз печени, а затем рак.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, у каких людей при приеме алкоголя быстрее возникает цирроз печени

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