Нарколог Холдин: у каких людей при приеме алкоголя быстрее возникает цирроз печени

«Этанол, содержащийся в алкогольных напитках, крайне негативно влияет на печень. Если она уже была поражена гепатитом А, В, С, то больной орган просто не в силах справиться с расщеплением токсинов – продуктов распада алкоголя», - объяснил нарколог.

«Даже для здорового человека не существует безопасной дозы алкоголя», - посоветовал помнить эксперт.

Нарколог Холдин ответил на вопрос NEWS.ru о том, у каких людей при приеме алкоголя быстрее возникает цирроз печени. По словам врача, наибольший риск опасного повреждения этого органа в подобных обстоятельствах возникает для людей с гепатитом. Данное заболевание особенно опасно тем, что может годами развиваться бессимптомно – многие не знают, что у них имеется гепатит.Холдин подчеркнул, что даже если человек болел гепатитом в прошлом, ему следует полностью отказаться от алкоголя. Пренебрежение этим требованием с большой вероятностью приведет к тому, что употребляемое спиртное простимулирует процесс замещения клеток печени жировой тканью и развития её ожирения. Если человек с ослабленной печенью будет употреблять алкоголь более-менее регулярно, его печень начнет увеличиваться в размерах, подвергаться воспалению и фиброзу – патологическому состоянию, при котором происходит рубцевание печеночной ткани с большой вероятностью преобразования в цирроз.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему после 40 лет нужно отказаться от употребления сладкого , об этом подробнее рассказал врач-онколог Марк Гадзиян.

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