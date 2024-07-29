«Отек тканей вокруг»: врач Ракаева рассказала, какой хруст в колене является опасным

«Если при хрусте колен наблюдается отек тканей вокруг или подвижность сустава становится ограниченной — это опасный признак для здоровья, который нельзя игнорировать», - заявила доктор медицинских наук в комментарии РИАМО

«Я своим пациентам рекомендую начинать с методов превентивной медицины. Сейчас большое множество всевозможных процедур в данной области. Также справиться с болью в коленном суставе помогают ортезы, бандажи, а также нормализация веса и физическая активность», - поделилась Лидия Ракаева.

Колено – уязвимый сустав. Наши колени помогают ногам выдерживать вес тела, испытывают на себе нагрузки, связанные с ходьбой, бегом и состоянием стоп, претерпевают негативные изменения из-за увеличения возраста. Многие люди, становясь старше, могут слышать хруст в коленях, и в некоторых случаях это может быть опасно для здоровья.Врач Ракеева рассказала, какой именно хруст в колене является опасным, – например, нельзя игнорировать хруст, после которого область колена отекает.Также, по словам Ракаевой, признаком неблагополучия являются неприятные ощущения болезненности, покалывания или жжения, появляющиеся после хруста в коленном суставе. Эксперт подчеркнула, что любой из названных выше симптомов, возникающий помимо хруста, – это сигнал того, что человеку необходимо обращаться за медицинской помощью.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что проведение МРТ без показаний врача чревато негативными последствиями для психики , об этом рассказал нейрохирург Андрей Авдей.

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