Нейрохирург Авдей: проведение МРТ без показаний врача чревато негативными последствиями

«Один из наиболее серьезных аспектов риска — возможное негативное воздействие сильного магнитного поля на психику человека. Неконтролируемое воздействие этого поля может вызвать дезориентацию, страх, тревогу и другие неприятные эмоциональные состояния у пациента, особенно у людей с нервными расстройствами», - цитирует Андрея Авдея technodzen.com.

Магнитно-резонансная томография (МРТ), к которой прибегают для получения изображения внутренних органов и тканей с помощью сильного магнитного поля, является серьезным по степени своего воздействия на организм исследованием. Выполнять её без показаний врача не следует, поскольку это чревато негативными последствиями для человеческого здоровья. О возможном негативном влиянии МРТ рассказал нейрохирург Андрей Авдей.Эксперт предупредил: в случае самостоятельного обращения к магнитно-резонансной томографии есть риск навредить психике человека.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Александр Мясников высказывался о ненужности проведения МРТ при боли в спине. Доктор Мясников заявил, что многие люди самостоятельно решаются на бессмысленные в их случае диагностические процедуры, что лишь способствует дополнительному стрессу и трате ресурсов. По мнению известного российского врача, МРТ как метод исследования часто не дает полезной для лечения информации. Он подчеркнул, что без специальных рекомендаций выполнять его противопоказано.

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