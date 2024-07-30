«Бордовый, желтый или бледный»: врач Соснина указала на разный цвет языка как признак болезни

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девушка показывает язык

Врач-гастроэнтеролог Людмила Соснина: изменившийся цвет языка может сигнализировать о возникшем заболевании.

По словам врача Сосниной, изменение нормального оттенка языка является потенциально патологическим симптомом.

«Язык у здорового человека розового цвета, с ровной бороздкой вдоль, с хорошо различимыми сосочками без налетов и трещин», - напомнила медик в комментарии РИАМО.

Специалист указала на разный цвет языка как признак болезни.

Бордовый. Такой язык (на вид он также становится гладким) можно наблюдать при инфекционных заболеваниях – гриппе, кори, краснухе, скарлатине.

Бледный. Еще не белый, но уже не розовый оттенок языка – распространенный симптом дефицита железа и анемии. Также подобное изменение встречается у людей, которые плохо питаются, недоедают. Побледнение языка возможно и при сердечно-сосудистой патологии.

Фиолетовый. Этот цвет языка – возможный симптом заболеваний крови или органов дыхательной системы.

Желтый. Такой оттенок языка свойствен патологиям желчевыводящих путей, печени, желудка, кишечника.

Белый. Язык может побелеть на фоне болезней органов ЖКТ, а также в случаях грибковой инфекции, интоксикации или обезвоживания, при инфекционно-воспалительных заболеваниях.

Черный. Этот оттенок – сигнал о возможных проблемах с селезенкой, печенью. Иногда он наблюдается при кишечных инфекциях – например, при дизентерии или сальмонеллезе.

Синий. Язык может синеть в связи с патологией почек, а также при отравлении тяжелыми металлами.

Коричневый. Язык делают коричневым болезни ротовой полости (как правило, связанные с повреждением слизистой).

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Людмила Соснина
Людмила Соснина
Здоровье
врач-гастроэнтеролог
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Теги : цвет языка, признаки болезней, Людмила Соснина
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