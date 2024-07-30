«Бордовый, желтый или бледный»: врач Соснина указала на разный цвет языка как признак болезни

«Язык у здорового человека розового цвета, с ровной бороздкой вдоль, с хорошо различимыми сосочками без налетов и трещин», - напомнила медик в комментарии РИАМО

По словам врача Сосниной, изменение нормального оттенка языка является потенциально патологическим симптомом.Специалист указала на разный цвет языка как признак болезни.Такой язык (на вид он также становится гладким) можно наблюдать при инфекционных заболеваниях – гриппе, кори, краснухе, скарлатине.Еще не белый, но уже не розовый оттенок языка – распространенный симптом дефицита железа и анемии. Также подобное изменение встречается у людей, которые плохо питаются, недоедают. Побледнение языка возможно и при сердечно-сосудистой патологии.Этот цвет языка – возможный симптом заболеваний крови или органов дыхательной системы.Такой оттенок языка свойствен патологиям желчевыводящих путей, печени, желудка, кишечника.Язык может побелеть на фоне болезней органов ЖКТ, а также в случаях грибковой инфекции, интоксикации или обезвоживания, при инфекционно-воспалительных заболеваниях.Этот оттенок – сигнал о возможных проблемах с селезенкой, печенью. Иногда он наблюдается при кишечных инфекциях – например, при дизентерии или сальмонеллезе.Язык может синеть в связи с патологией почек, а также при отравлении тяжелыми металлами.Язык делают коричневым болезни ротовой полости (как правило, связанные с повреждением слизистой).Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какой хруст в колене является особенно опасным

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