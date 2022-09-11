О чем расскажет налет на языке?

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язык

Налет на языке, вернее его цвет, способен рассказать многое о том, что происходит внутри вашего организма.

Нутрициолог Евгения Новикова объяснила, как по цвету налета на языке можно распознать потенциально угрожающие вам болезни и вовремя заняться их лечением или профилактикой.

«Откройте рот и посмотрите на свой язык. Есть ли на нем налет? Если нет — прекрасно. Цвет языка здорового человека — светло-розовый. Если налет есть, давайте разбираться», — говорит эксперт.

Желтый налет говорит о нарушениях в работе органов пищеварения, проблемах с желудком и печенью. Серый — о возможном гастрите, язвенной болезни, а также других заболеваниях пищеварительного тракта.

Красный язык свидетельствует об инфекционных заболеваниях, наличии в организме воспалительных процессов. Ярко-красный язык — признак сбоев в работе сердца, болезней крови.

Толстый белый налет — сигнал интоксикации, инфекционных заболеваний.

О чем говорит налет на языке


Коричневый налет появляется при проблемах с легкими. Также о болезных легких свидетельствует фиолетовый оттенок языка.

Названы причины появления белого налета на языке и способы лечения


Синий язык — признак плохой работы почек. Бледность языка - следствие авитаминоза, недостаточного питания. Белый язык говорит об обезвоживании, грибковой инфекции.
Евгения Новикова
Евгения Новикова
Здоровье
Нутрициолог, диетолог
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Теги : Евгения Новикова, налет на языке, цвет языка
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