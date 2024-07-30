Врач Поташева: годы жизни можно продлить за счет периодического недоедания

«Выяснилось, что недостаток питания продлевает жизнь, хотя кажется, что это должно жизнь сокращать. Но это сокращает жизнь, если еды нет долго, постоянно. А если это периодическое недоедание или сокращение рациона, какое-то нерегулярное питание, то это жизнь удлиняет», - отметила Поташева в комментарии радиостанции « Говорит Москва ».

Врач Поташева сообщила, что недостаток питания может неожиданным образом содействовать более существенной продолжительности жизни. Специалист констатировала, что исследователи, изучавшие данный феномен, неоднократно убеждались в этом на примерах людей, которые жили, трудились и воевали в период Великой отечественной войны. Несмотря на выпавшие на их долю трудности и лишения, частую нехватку еды или голод, многие ветераны (как оказалось впоследствии) стали долгожителями. Также необычный феномен долголетия наблюдался среди тех, кто пережил пребывание в концлагерях.Врач добавила, что годы жизни можно продлить не только за счет периодического недоедания, но и благодаря постоянной физической нагрузке. Медик подчеркнула, что большая часть долгожителей сохраняет свою физическую активность до последних дней: они не столько занимаются спортом, как много двигаются в целом – ходят пешком, выполняют повседневные домашние дела, охотно работают на земле (на участке, в огороде). Поташева констатировала, что особенно важно давать нагрузку мышцам тела после 40 лет – это замедляет ассоциированный со старением процесс потери мышечной массы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие рутинные привычки эффективно способствуют продлению жизни

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