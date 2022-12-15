Боль в пояснице может возникать из-за нездоровой поджелудочной железы

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боль в спине

Гастроэнтеролог Алена Поташева напомнила в преддверии новогодних праздников о разрушительном действии алкоголя на поджелудочную железу.

Боль в пояснице может возникать не только из-за растянутой мышцы, ее неочевидной причиной может быть нездоровое состояние поджелудочной железы. Врач Поташева констатировала, что такую боль способен провоцировать панкреатит, воспалительный процесс в поджелудочной.

В частности,, симптомом нездоровой поджелудочной железы может быт боль в спине, ощущаема после приема спиртного.

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«Если у человека после употребления алкоголя возникает боль в пояснице, необходимо проверить поджелудочную железу», - дала совет Алена Поташева.

Медик отметила, что предстоящие новогодние застолья могут стать тяжелым испытанием для этого органа. На состояние железы крайне негативно влияет алкоголь, а также пища, насыщенная жиром. Кроме того, здоровье поджелудочной разрушают обильные порции еды после длительных голодных пауз.

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Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что отказ от алкоголя может продлить жизнь людям с циррозом печени.

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Алена Поташева
Алена Поташева
Здоровье
врач-гастроэнтеролог, диетолог
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