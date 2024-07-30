Врач Беляева ответила, может ли пассивное курение влиять на развитие рака легкого

«Причиной рака легкого, кроме активного, является пассивное курение. Очень часто некурящие люди получают с вдыхаемым воздухом канцерогенные вещества — формальдегид, мышьяк и фенол, что приводит к серьезным проблемам со здоровьем», - поделилась медик с порталом «Подмосковье сегодня».

кашель не проходит через 2 или 3 недели;

продолжительный кашель усиливается;

повторяющиеся инфекции грудной клетки;

кашель с кровью;

боль при дыхании или кашле;

постоянная одышка;

постоянная усталость;

потеря аппетита, необъяснимая потеря веса.

Рак легкого – одно из самых смертоносных онкологических заболеваний. Говоря о людях, составляющих группу риска, врачи первым делом называют работников вредных производств и курильщиков. Но может ли влиять на развитие рака легкого пассивное курение? Врач Беляева утвердительно ответила на этот вопрос.Кроме того, добавила Беляева, риск развития рака легкого повышается при активном употреблении алкоголя. Также имеются основания считать, что подверженность этому заболеванию возникает при бесконтрольном потреблении БАДов – ретинола, каротиноидов, витамина Е.Основные симптомы рака легкого:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что рак желудка может возникать у людей, часто употребляющих разнообразные соленья.

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