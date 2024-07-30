Врач Беляева ответила, может ли пассивное курение влиять на развитие рака легкого

79 Фото: https://unsplash.com/photos/round-gray-ashtray-on-brown-wooden-table-top-wcAOi6t0qaA
пепельница с окурками

Врач общей практики Мария Беляева рассказала, что может стать причиной опасного онкологического заболевания.

Рак легкого – одно из самых смертоносных онкологических заболеваний. Говоря о людях, составляющих группу риска, врачи первым делом называют работников вредных производств и курильщиков. Но может ли влиять на развитие рака легкого пассивное курение? Врач Беляева утвердительно ответила на этот вопрос.

«Причиной рака легкого, кроме активного, является пассивное курение. Очень часто некурящие люди получают с вдыхаемым воздухом канцерогенные вещества — формальдегид, мышьяк и фенол, что приводит к серьезным проблемам со здоровьем», - поделилась медик с порталом «Подмосковье сегодня».

Кроме того, добавила Беляева, риск развития рака легкого повышается при активном употреблении алкоголя. Также имеются основания считать, что подверженность этому заболеванию возникает при бесконтрольном потреблении БАДов – ретинола, каротиноидов, витамина Е.

Основные симптомы рака легкого:
  • кашель не проходит через 2 или 3 недели;
  • продолжительный кашель усиливается;
  • повторяющиеся инфекции грудной клетки;
  • кашель с кровью;
  • боль при дыхании или кашле;
  • постоянная одышка;
  • постоянная усталость;
  • потеря аппетита, необъяснимая потеря веса.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что рак желудка может возникать у людей, часто употребляющих разнообразные соленья.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Мария Беляева
Мария Беляева
Здоровье
врач общей практики
Читать MedikForum.ru в
Врач рассказала, что пассивное курение может стать причиной рака
Онкологи рассказали о проявлении симптомов рака легкого
Пассивное курение может стать причиной лишнего веса
Теги : рак легкого, причины рака, Мария Беляева
Терапевт Якушев: кофе может вредить головному мозгу
Врач Беляева ответила, может ли пассивное курение влиять на развитие рака легкого
Врач Михалева: употребление смородины улучшает защиту кишечника от появления опухолей