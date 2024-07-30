Врач Беляева ответила, может ли пассивное курение влиять на развитие рака легкого
Врач общей практики Мария Беляева рассказала, что может стать причиной опасного онкологического заболевания.
Рак легкого – одно из самых смертоносных онкологических заболеваний. Говоря о людях, составляющих группу риска, врачи первым делом называют работников вредных производств и курильщиков. Но может ли влиять на развитие рака легкого пассивное курение? Врач Беляева утвердительно ответила на этот вопрос.
«Причиной рака легкого, кроме активного, является пассивное курение. Очень часто некурящие люди получают с вдыхаемым воздухом канцерогенные вещества — формальдегид, мышьяк и фенол, что приводит к серьезным проблемам со здоровьем», - поделилась медик с порталом «Подмосковье сегодня».
Кроме того, добавила Беляева, риск развития рака легкого повышается при активном употреблении алкоголя. Также имеются основания считать, что подверженность этому заболеванию возникает при бесконтрольном потреблении БАДов – ретинола, каротиноидов, витамина Е.
Основные симптомы рака легкого:
- кашель не проходит через 2 или 3 недели;
- продолжительный кашель усиливается;
- повторяющиеся инфекции грудной клетки;
- кашель с кровью;
- боль при дыхании или кашле;
- постоянная одышка;
- постоянная усталость;
- потеря аппетита, необъяснимая потеря веса.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Мария Беляева
Здоровье
врач общей практики
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