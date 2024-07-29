Диетолог Галкина: соль из домашних заготовок на зиму «помогает» возникнуть раку желудка

«Увы, но самые вкусные продукты – маринованные огурцы, засоленные помидоры, варенья и маринады – самые вредные. При их приготовлении часто используют слишком большое количество уксуса, сахара и специй», - отметила медик в комментарии altapress.ru

«Доказано, что злоупотребление солью увеличивает риск рака желудка в 1,7 раза, а в сочетании с курением и алкоголем – в 5 раз», - проинформировала врач.

Во многих российских домохозяйствах сейчас производятся всевозможные заготовки на зиму. Диетолог Галкина констатировала: такие домашние консервы могут таить в себе определенную угрозу для здоровья – они насыщены ингредиентами, которые способны вызывать нежелательные реакции со стороны организма.По словам Галкиной, особую опасность для организма представляют консервированные «вкусности», которые обильно приправляются солью. Пристрастие к продуктам с высокой концентрацией соли повышает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, проблем с почками, онкологических недугов. В частности, соль из домашних заготовок на зиму «помогает» возникнуть раку желудка, предупредила диетолог.Специалист уточнила, что соль не является канцерогеном для организма, но поедаемая в большом количестве она может усугублять неблагополучное состояние поврежденных участков, имеющихся на слизистой оболочке желудка. Деформированные клетки таких участков могут впоследствии трансформироваться в опухолевые.Диетолог порекомендовала вместо соленых и маринованных овощей употреблять квашеные продукты. Например, квашеная капуста является источником молочной кислоты, способной останавливать процессы гниения в кишечнике.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что подверженность мужчин раку простаты во многом зависит от их питания

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