Врач Гапонова назвала неявные признаки возникшего за рулем инсульта

«Самые ранние признаки инсульта зависят от того, какие области мозга затронуты и насколько серьезен первоначальный ущерб. В то время как один человек может просто чувствовать небольшую слабость с одной стороны тела, другой может внезапно испытать трудности с речью и зрением», - сообщила Ольга Гапонова.

Нужно улыбнуться, проверить – асимметричная улыбка или нет;

Нужно поднять обе руки, проверить – могут ли они подниматься одновременно;

Нужно произнести вслух простые фразы, проверить – получается ли говорить понятно, отчетливо.

Врач Гапонова напомнила в разговоре с «Газетой.Ru», что инсульт может развиваться в любых обстоятельствах, в том числе во время вождения автомобиля. Если вовремя распознать патологию, то основных рисков удастся избежать, отметила невролог. Также медик обратила внимание на то, что инсульт, несмотря схожесть ключевых симптомов у всех людей, все же может различаться в своем начале. На его клиническую картину влияет то, какой участок мозга оказывается поврежденным из-за случившегося нарушения.Врач заявила, что при подозрении на инсульт следует ориентироваться на тест FAST:Если выполнить этого не удастся, необходимо срочно вызвать скорую помощь.Другие признаки инсульта: внезапная сильная головная боль, спутанность сознания, ухудшение зрения, потеря или притупление любого из чувств. При их возникновении за рулем нужно немедленно остановиться в безопасном месте и позвонить в скорую помощь, констатировала врач.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что о появлении целого ряда заболеваний может говорить изменение цвета языка

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