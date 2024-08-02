Врач Козловская: быстро жирнеющие волосы – одно из последствий недостатка воды

«Если ваши волосы быстро становятся жирными, это может свидетельствовать о недостатке воды в организме. При нормальном весе рекомендовано выпивать 25-30 миллилитров жидкости в день на килограмм массы тела, а при избыточном весе и желании его снизить — по 40 миллилитров», - поделилась медик с « Вечерней Москвой ».

«Достаточное количество жидкости поддерживает правильную работу желудочно-кишечного тракта, способствуя правильному перевариванию, перистальтике кишечника, работе желчного пузыря, а также профилактирует застой желчи», - рассказала врач-эндокринолог.

Врач Козловская предупредила: быстро жирнеющие волосы являются одним из последствий недостатка воды в организме. Медик констатировала, что нехватка влаги способствует сухости кожи, включая кожу головы. Расположенные в ней сальные железы из-за этого начинают активнее вырабатывать содержащий жидкость секрет, чтобы компенсировать недостающую влагу. Но так как в нем присутствует много сала, кожа и волосы приобретают засаленный, жирный вид.Козловская добавила, что от состояния водного баланса зависят не только характеристики волос и кожи. Он также влияет на показатели кровяного давления, общее самочувствие, психоэмоциональное состояние. Что немаловажно: от того, пьет ли человек достаточно воды, зависит функционирование ЖКТ.В то же время, оговорилась специалист, питье воды может требовать коррекции при некоторых хронических заболеваниях: к ним относятся патологии почек, гипертония, сердечная недостаточность. В их случае употребление жидкости – это отдельная тема для обсуждения с лечащим врачом.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, на какие внутренние патологии могут указывать те или иные проблемы с кожей

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