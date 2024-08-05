«Резкий переход между сезонами»: врач Буланов назвал переезд на дачу фактором риска меланомы

«Воздействие ультрафиолета невидимо для глаза, но крайне агрессивно для клеток кожи, отвечающих за выработку пигмента меланина — меланоцитов. Именно ультрафиолет может вызывать внутриклеточные изменения, способные привести к опухолевому росту», - сказал специалист в комментарии РИАМО

«Особенно опасен резкий переход между сезонами — такое происходит если человек уезжает на длительный отдых на несколько месяцев в жаркую страну, при этом проживая в основном в зоне умеренного или холодного климата, либо резко начинает проводить очень много времени на улице, например после переезда на дачу», - поделился кандидат медицинских наук.

Врач Буланов напомнил россиянам, что в жаркое время года может усиливаться подверженность такому опасному заболеванию как меланома. Она представляет собой один из самых агрессивных видов рака кожи с высокими показателями летальности. Медик отметил, что меланома может возникнуть неожиданно для человека в обычных условиях.При этом Буланов подчеркнул, что вероятность возникновения данного вида рака тесно связана с воздействием ультрафиолетового излучения.Буланов добавил, что организм наделен естественными механизмами борьбы с солнечным излучением, его меланоциты способны нейтрализовать ультрафиолетовую радиацию. Однако когда воздействие высокой инсоляции оказывается длительным, защита может не сработать, и могут возникнуть различные мутации, превращающие нормальные клетки организма в опухолевые. Данный процесс носит кумулятивный характер, предостерег эксперт.Врач обратил внимание на то, что вероятность рака кожи значительно увеличивается при резком переходе между сезонами – в этом плане переезд на дачу может оказаться фактором риска меланомы.Врач констатировал, что изменение цвета родинок, неравномерная пигментация, увеличение их размеров, зуд, шелушение или изъязвление могут оказаться симптомами злокачественного перерождения клеток, и требуют немедленного обращения за осмотром.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что может означать появление симметричных отеков на лице

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