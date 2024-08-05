«Нефритический синдром»: врач Фирсова объяснила появление симметричных отеков на лице

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девушка смотрит на своей отражение

Врач-уролог Дарья Фирсова предупредила об опасности нефритического синдрома.

Врач Фирсова объяснила появление симметричных отеков на лице нефритическим синдромом – патологическим состоянием, которое развивается из-за проблем с почками.

«Симметричные отеки, которые больше выражены на лице, чем в других зонах, могут указывать на нефритический синдром, который развивается из-за воспалительных заболеваний почек», – сказала об этом медик «Газете.Ru».

Фирсова добавила, что при возникновении данного синдрома у человека становится высоким артериальное давление, уменьшается количество выделяемой мочи, появляются небольшие отеки. Врач подчеркнула, что нефритический синдром часто появляется как признак гломерулонефрита – воспалительного процесса в почках. Также уролог обратила внимание на то, что подобное воспаление во многих случаях возникает  из-за чрезмерной иммунной реакции организма на проникающие в него токсины или возбудители инфекций.

Помимо того, отеки на лице могут объясняться другими проблемами, отметила врач. Это могут быть в том числе мочекаменная болезнь, рак мочевого пузыря, пиелонефрит – вот почему при отечности следует обращаться к врачу-урологу, а не заниматься самолечением, констатировала специалист.

«Отеки – это не просто косметический дефект. Часто они говорят о серьезных проблемах со здоровьем. Если есть нарушения оттока мочи из почек, устранить их поможет уролог. Если «урологических» причин нет, следует обратиться к кардиологу, терапевту, нефрологу», - посоветовала медик.

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Дарья Фирсова
Дарья Фирсова
Здоровье
врач-уролог
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Теги : причины отеков, болезни почек, Дарья Фирсова