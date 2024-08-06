Врач Мельникова: жирная печень приводит к нарушению работы сердца, гепатолог Южнова рассказала как предотвратить болезнь

"Чтобы предотвратить развитие жировой болезни печени, важно сосредоточиться на сбалансированном питании и активном образе жизни. Начать можно с того, чтобы снизить потребление высококалорийных и жирных продуктов, таких как сладости, выпечка и жареные блюда. Вместо этого стоит отдавать предпочтение свежим фруктам, овощам и цельнозерновым продуктам. Потребление рафинированных углеводов, таких как сахар и белый хлеб, также следует минимизировать", - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.

Как объяснилаосновными факторами риска развития этой болезни являются избыточное потребление высококалорийной пищи, рафинированных углеводов (включая пирожные, торты, конфеты, варенье и джемы), сладких напитков и фруктозы (например, мед, свежевыжатые соки и сладкие фрукты).Мельникова подчеркнула, что жировой гепатоз может долгое время развиваться без видимых признаков и часто обнаруживается случайно при ультразвуковом, компьютерном или магнитно-резонансном обследовании органов брюшной полости. Постепенно могут появляться симптомы, но они не всегда специфичны:Эти проявления могут быть связаны и с другими состояниями.Со временем могут возникать более серьезные симптомы. Например, боли в области сердца могут свидетельствовать о давлении жировой печени на сердце, особенно когда пациент лежит на левом боку.Поэтому, если сердце в порядке, но возникают боли, следует проверить состояние печени. Кроме того, заболевание может привестииз-за недостаточного производства желчи.Активные физические нагрузки играют ключевую роль в поддержании здорового веса и нормализации обмена веществ. Регулярные упражнения, такие как прогулки, бег или занятия фитнесом, способствуют улучшению метаболизма и помогают предотвратить накопление жира в печени.Кроме того, важно следить за своим весом, так как избыточные килограммы могут увеличивать риск развития жировой болезни печени.Поддержание здорового веса и контроль за его изменениями также помогают снизить вероятность возникновения этой патологии.В целом, здоровый образ жизни, включающий правильное питание, физическую активность и регулярные медицинские проверки, является основой для предотвращения жировой болезни печени и поддержания общего состояния здоровья.Ранее МедикФорум писал о вреде колбасы на завтрак.

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