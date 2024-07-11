«Ожирение печени и лишний вес»: врач Мельникова рассказала об опасности фруктов

«Фрукты при избыточном потреблении могут нанести серьезный вред здоровью», - поделилась медик с « Газетой.Ru ».

«Избыточное потребление фруктозы может привести к негативным последствиям: жировая болезнь печени, ожирение, сахарный диабет», - предупредила специалист об опасности фруктов.

Фрукты считаются полезными как источник клетчатки, витаминов и микроэлементов. Но врач Мельникова констатировала в интервью: употреблять эти дары природы нужно исключительно умеренно.Мельникова отметила, что фрукты могут оказаться очень богатым источником сахаров, в частности, фруктозы. Данная разновидность сахара при усвоении человеческим организмом стимулирует активное выделение гормона инсулина, с чем в свою очередь связано интенсивное производство жира. Таким образом, слишком частое и обильное поедание фруктов (особенно очень спелых и сладких) может оказаться фактором таких проблем как ожирение печени, инсулинорезистентность, лишний вес.Другие патологии, которые могут развиваться из-за злоупотребления фруктами и фруктозой – это почечные нарушения, атеросклероз сосудов, ускоренное внешнее старение.Где содержится особенно много фруктозы – в бананах, манго, винограде, ананасах, киви, черешне.Врач Мельникова посоветовала тщательно контролировать количество фруктов в рационе – особенно при малоподвижном образе жизни, сидячей работе. Кроме того, сладкие плоды не следует употреблять натощак или вечером.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что недостаток цинка в рационе «помогает» возникать злокачественным опухолям

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