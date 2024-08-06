Эпидемиолог Майоров: не стоит недооценивать опасность лихорадки Западного Нила

«Опасность данного вируса не стоит недооценивать. Порой он может спровоцировать воспаление серозных мозговых оболочек, менингоэнцефалит и острый вялый паралич. Летальность заболевания составляет 3–4 процента», - об этом Майоров сообщил NewsNN

По данным Роспотребнадзора,.в России зафиксировано несколько случаев заболевания лихорадкой Западного Нила – инфекционного заболевание, которое распространено преимущественно в странах с жарким климатом. В ведомстве эти случаи назвали «единичными» (большинство из них – привозные). Также там отметили, что профильные специалисты внимательно следят за ситуацией с лихорадкой Западного Нила как в России, так и за её пределами, об этом проинформировал 360.ru Сообщается, что у заболевших возникают сыпь, диарея, рвота, боль в теле и суставах, головная боль, повышенная температура. Врач Сергей Майоров, в свою очередь, рассказал, что переносчиками вируса являются главным образом комары, также он может передаваться при переливании крови или с материнским молоком. Медик обратил внимание на то, что заболевание начинается со значительного с повышения температуры, доходящей до 40 градусов. Также человек испытывает головную боль и головокружение, озноб, а впоследствии долго не может вновь почувствовать себя нормально – переболевших часто преследует астенический синдром, при котором возникают слабость, проблемы с психикой и сном.Эпидемиолог Майоров убежден, что не стоит недооценивать опасность лихорадки Западного Нила, заболевание отнюдь не безобидно.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что грязная вода может стать источником заражения гепатитом Е

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