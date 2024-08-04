Гастроэнтеролог Анисонян: грязная вода может стать источником заражения гепатитом Е

«Гепатит Е может встречаться в любой точке России. При любом остром процессе — это резкое повышение трансаминазов в биохимическом анализе крови и желтуха — пациента необходимо тестировать на гепатит Е. Его в первую очередь необходимо исключать при каких-то острых состояниях», - констатировала врач в комментарии радиостанции « Говорит Москва ».

«Гепатитом Е можно заразиться при употреблении загрязненной воды, плохо термически обработанного мяса диких животных», - отметила специалист.

«Есть определенные группы пациентов с неврологической патологией, которых обязательно нужно тестировать на гепатит Е», - сказала врач-гастроэнтеролог.

Гастроэнтеролог Анисонян рассказала в интервью о распространенности в России гепатита Е. Данный тип гепатита вызывает как правило острую форму заболевания печени.Анисонян добавила, что данный тип гепатитов является энтеральным – это означает, что заражение им может произойти при употреблении еды и напитков. В частности источником инфицирования может стать грязная вода.Также медик обратила внимание на то, что гепатит Е часто остается недиагностированным. Это связано с тем, что его возникновение и течение часто бывает малосимптомным либо практически бессимптомным внешне. Выявить его бывает возможно только по анализу крови или стула. Кроме того, говорить о том, что организм человека поражен гепатитом Е, может возникновение некоторых неврологических заболеваний.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие признаки могут указывать на оторвавшийся тромб.

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