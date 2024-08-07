«Алкоголь, ожирение и тяжелый физический труд»: врач Мирзонов назвал главные риски для печени

«На начальных же стадиях заболевание может протекать бессимптомно. Поэтому, в случае наличия рисков, таких, как злоупотребление алкоголем, особенно в сочетании с тяжелым физическим трудом, агрессивная лекарственная терапия, ожирение, метаболический синдром и нарушение питания, работа, связанная с агрессивными химическими факторами, наследственность, аутоиммунные заболевания, необходимо регулярно проверять состояние печени», — сказал Владислав Мирзонов.

Врач Мирзонов назвал в интервью « Радио 1 » главные риски для печени. Он отметил, что болезни печени возникают в основном из-за воздействия трех факторов, инфекционного, токсического и аутоиммунного характера. Медик добавил, что токсином номер один, повреждающим состояние органа, является алкоголь, на втором месте по степени токсичного влияния – лекарственные препараты. Что касается аутоиммунных нарушений, из-за которых страдает печень, они зачастую бывают связаны с употреблением продуктов, на которые специфическим образом реагирует иммунная система организма (например, это продукты из числа непереносимых или содержащие искусственные добавки). Из-за нерационального питания может возникать жировой гепатоз печени, подчеркнул Мирзонов.Врач посоветовал проверять состояние печени людям из групп риска. Он уточнил, что делать это нужно независимо от появления неблагополучных симптомов, поскольку их возникновение обычно означает, что орган поражен уже очень значительно.Также медик перечислил симптомы, которые требуют обязательного обращения за обследованием, – это желтоватый цвет слизистых и склер глаз, ощущение горечи во рту, пищеварительные расстройства, появление многочисленных сосудистых звездочек на коже, повышенная усталость и сонливость, болезненность в правом подреберье.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими симптомами проявляется жировая болезнь печени.

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