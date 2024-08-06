«Сердечные боли при здоровом сердце»: врач Мельникова назвала симптомы жировой болезни печени

«Когда печень заполнена жиром, ей не хватает места, и она начинает давить на сердце, особенно лежа на левом боку. Поэтому, если с сердцем все в порядке, но оно болит — следует проверить печень», - посоветовала медик в разговоре с « Газетой.Ru ».

«К опасным симптомам ожирения печени также относятся носовые кровотечения и кровоподтеки на коже, обусловленные снижением синтеза в клетках печени факторов свертывания крови, а также гинекомастия (увеличение размера грудных желез по женскому типу у мужчин) и сосудистые звездочки на теле из-за избыточного скопления эстрогена», - предупредила врач.

Врач Мельникова рассказала, что жировая болезнь печени (жировой гепатоз) возникает как у людей, злоупотребляющих алкоголем, так и у людей, которые не пьют, но не особенно щепетильно относятся к выбору продуктов. В большинстве случаев ожирение печени является именно следствием высококалорийного питания с избытком рафинированных углеводов, насыщенного жира и трансжиров.Мельникова подчеркнула, что жировой гепатоз способен долго протекать без заметных симптомов – узнать о его существовании можно только при проведении УЗИ, КТ или МРТ органов брюшной полости. Кроме того, он может проявляться не специфичными признаками – усталостью, снижением работоспособности, потерей аппетита, раздражительностью.Если человек годами живет с печенью, заполненной жиром, могут возникать неблагополучные проявления патологии. Врач Мельникова назвала среди симптомов жировой болезни печени сердечные боли, возникающие при вполне здоровом сердце.Также из-за патологического ожирения печени могут возникать нарушения зрения, ассоциированные с дефицита витамина А из-за нарушенного производства желчи. Кроме того, жирная печень плохо справляется с переработкой витамина Д, вследствие чего возникают проблемы с суставами.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какая боль является для человека наиболее опасной , повышая для него риск смерти.

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