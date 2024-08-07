«Вылечить невозможно»: врач Иванов рассказал, почему развивается эмфизема

«Эмфизема может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, дыхательной недостаточности, пневмотораксу. Она опасна тем, что не лечится полностью», сообщил Иванов в комментарии LIFE.ru

«Курение, включая пассивное, загрязненный воздух и работа на вредных производствах также негативно влияют на альвеолы», - добавил Роман Иванов.

Одышка;

Слабость;

Приступообразный сухой кашель;

Сонливость;

Цианоз (посинение кожных покровов).

Эмфизема является хронической болезнью легких, при которой происходит потеря эластичности альвеол – пузырьков в концах их дыхательных путей. В результате патологического изменения в состоянии легочных альвеол человек лишается возможности полноценно дышать, его организм плохо снабжается кислородом.Рассказвая, почему развивается эмфизема, врач обратил внимание на то, что возникновение этой легочной патологии бывает обусловлено другими патологиями легких – в частности, она может развиваться в виде осложнения таких болезней хронический бронхит, пневмония, астма, туберкулез, ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких).Симптомы эмфиземы:В случае запущенной эмфиземы грудная клетка человека становится бочкообразной – к этому эффекту ведет расширение легких.Также медик проинформировал, что жертвами эмфиземы чаще всего становятся пожилые мужчины.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие люди бывают склонны к появлению тромбов.

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