«Вылечить невозможно»: врач Иванов рассказал, почему развивается эмфизема
Врач Роман Иванов: эмфизема может стать последствием курения или хронического бронхита.
Эмфизема является хронической болезнью легких, при которой происходит потеря эластичности альвеол – пузырьков в концах их дыхательных путей. В результате патологического изменения в состоянии легочных альвеол человек лишается возможности полноценно дышать, его организм плохо снабжается кислородом.
«Эмфизема может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, дыхательной недостаточности, пневмотораксу. Она опасна тем, что не лечится полностью», сообщил Иванов в комментарии LIFE.ru.
Рассказвая, почему развивается эмфизема, врач обратил внимание на то, что возникновение этой легочной патологии бывает обусловлено другими патологиями легких – в частности, она может развиваться в виде осложнения таких болезней хронический бронхит, пневмония, астма, туберкулез, ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких).
«Курение, включая пассивное, загрязненный воздух и работа на вредных производствах также негативно влияют на альвеолы», - добавил Роман Иванов.
Симптомы эмфиземы:
- Одышка;
- Слабость;
- Приступообразный сухой кашель;
- Сонливость;
- Цианоз (посинение кожных покровов).
Также медик проинформировал, что жертвами эмфиземы чаще всего становятся пожилые мужчины.
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Роман Иванов
Здоровье
эксперт лаборатории «Гемотест»
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