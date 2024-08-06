«Мужчины после 40 лет и люди с ожирением»: врач Смирнова ответила, кто склонен к тромбозу

Мужчины после 40 лет;

Беременные или недавно родившие женщины;

Пациенты с онкозаболеваниями;

Люди с ожирением;

Женщины, принимающие гормональные контрацептивы.

«Наследственность играет важную роль в развитии варикозной болезни. В большей степени ей подвержены женщины – около 30%, но варикоз может развиваться и у мужчин, примерно у 10-15%", - уточнила медик.

Врач Смирнова рассказала, что тромбоз чаще всего развивается по трем причинам – это излишне густая кровь, которая становится склонной к свертыванию, а также повреждения стенок вен и недостаточно активное кровообращение (медленный кровоток). Специалист отметила, что некоторые люди становятся в большей степени подверженными данным нарушениям.О том, кто именно склонен к тромбозу, врач Смирнова ответила, беседуя с РИА Новости Специалист обратила внимание на то, что в некоторых случаях выявленный у человека тромбоз является указанием на имеющуюся злокачественную опухоль.Также Смирнова прокомментировала вероятность появления тромбов под влиянием наследственного фактора. Врач сообщила, что наследственность может влиять на развитие варикоза, одним из последствий которого является тромбоз поверхностных вен.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что тромбы обычно возникают в венах ног, расположенных как поверхностно, так и глубоко – вот какие симптомы могут говорить об этом

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