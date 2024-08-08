«Листерия, клостридии»: врач Паршина предупредила о вредных бактериях в холодильнике

«В холодильнике могут жить и размножаться разные бактерии, в том числе серьезно угрожающие здоровью. Источниками этих бактерий становятся продукты питания или грязная упаковка продуктов», - сообщила медик aif.ru

«Эти бактерии не выдерживают низких и высоких температур, поэтому хранить скоропортящиеся продукты надо обязательно в холодильнике, на расстоянии друг от друга, а при готовке обязательно подвергать такие продукты самой тщательной термообработке», - поделилась специалист.

Врач Паршина предупредила: холодильник, в котором должным образом не поддерживается чистота, может нанести ущерб здоровью.Паршина перечислила вредные бактерии, которые могут обитать в холодильнике, – это сальмонелла, листерия, клостридии, кишечная палочка. Их источником способны стать сырое мясо, яйца, морепродукты, немытые овощи, непастеризованное молоко и молочные продукты.Паршина подчеркнула, что для защиты от бактериального заражения хранить продукты в холодильнике нужно строго ограниченное время – это прежде всего касается продуктов со вскрытой упаковкой, а также приготовленной пищи. Что еще очень важно – соблюдать гигиену самого холодильника. Его не следует перегружать, так как перегруз ухудшает способность холодильника нормально охлаждать. Также его нужно регулярно размораживать и мыть, при этом можно использовать дезинфицирующие растворы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, насколько высоким является риск заражения ротавирусом при купании в море.

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