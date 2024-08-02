Инфекционист Никифоров: заразиться ротавирусом при купании в море нельзя

«Концентрация вируса в морской воде стремится к нулю, и подхватить болезнь, наглотавшись ее, практически невозможно», - сказал он в комментарии Общественной Службе Новостей

«Также заражение может произойти в бассейнах со стоячей водой, которая плохо обеззараживается», - добавил врач.

Если отдых на черноморском побережье закончился ротавирусной инфекцией, обвинять в этом «грязное» море бессмысленно. Инфекционист Никифоров заявил, что заразиться ротавирусом при купании в море нельзя.Медик констатировал, что ротавирус является фекально-оральным заболевание. Иначе говоря, его возбудители выделятся из кишечного тракта вместе с частицами стула и заражают людей, попадая в рот. Даже если вдруг каким-то образом они оказываются в море, риска заражения ротвирусом (при попадании в рот морской воды) не возникает – отдыхающие подхватывают инфекцию другими способами. По словам Никифорова, заражение происходит в туалетных комнатах, через грязные руки, через загрязненные пищевые продукты.Они схожи с признаками пищевого отравления, но, в отличие от него возникающие диарея и рвота не приносят человеку облегчения. Также при заражении ротавирусом повышается температура тела, она может доходить до 39 градусов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что в результате заражения ротавирусом человек может умереть

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