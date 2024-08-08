«Боль при глотании и сильная головная боль»: врач Карев дополнил список признаков отравления ртутью
Врач Леонид Карев рассказал, что указывает на отравление ртутью.
Реаниматолог Карев напомнил, что отравление организма происходит при воздействии паров ртути – они очень токсины.
«Интоксикация сопровождается привкусом металла во рту, судорогами мышц, учащенным сердцебиением и чувством страха», - об этом врач сообщил в комментарии Life.ru.
Также Леонид Карев дополнил список признаков отравления ртутью другими нарушениями.
- Темно-красный окрас слизистых рта и глотки (ему присущ медный оттенок);
- Кровоточивость десен;
- Боль при глотании;
- Сильная головная боль;
- Тошнота;
- Расстройство желудка.
«Желудок нужно обильно промыть водой. с 20-30 граммами активированного угля или белковой водой (взбитый с водой яичный белок), после чего дать отравившемуся молоко»,- уточнил специалист.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Леонид Карев
Здоровье
анестезиолог-реаниматолог
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