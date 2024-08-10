«Резкие колебания в ширине сосудов»: нарколог Холдин указал на опасность алкоголя для сердечников

«Содержащийся в алкоголе этиловый спирт сначала расширяет сосуды, а потом они резко сужаются. Это приводит к повышению давления и может стать причиной сердечно-сосудистой катастрофы — инфаркта», - предупредил Виталий Холдин.

Главный внештатный психиатр-нарколог Московской области Виталий Холдин указал на повышенную опасность алкоголя для людей с сердечно-сосудочными заболеваниями. По словам медика, это обусловлено специфическим воздействием на организм этилового спирта – он вызывает резкие колебания в ширине сосудов, способствующие их спазмам.Доводы нарколога были опубликовано пресс-службой министерства здравоохранения региона.Специалист заострил внимание на том, что прием алкоголя (особенно периодический, регулярный) увеличивает вероятность возникновения самых опасных сосудистых патологий – мерцательной аритмии, инсульта, инфаркта. Холдин подчеркнул, что риск возникновения инфаркта у тех, кто употребляет алкоголь, втрое выше по сравнению с непьющими людьми. При этом, дополнил врач, сердцу вредят даже некрепкие напитки, такие как пиво или слабоалкогольные коктейли.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, чем грозит привычка употреблять спиртное в состоянии стресса, на её последствия указал психиатр Максим Титков.

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