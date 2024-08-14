Врач Лысенко рассказал, у каких людей употребление мяса может вызывать тошноту

«Аллергические реакции на животные продукты требуют исключения мяса из рациона, так как его употребление может привести к тошноте, рвоте, кашлю, боли в животе и другим расстройствам ЖКТ», - сообщил врач « Газете.Ru ».

Врач Лысенко рассказал, у некоторых людей употребление мяса может вызывать тошноту. Медик отметил, что существуют разного рода аллергические реакции как непосредственно на мясо, так и на продукты животного происхождения. Людям с такой аллергией мясо противопоказано, при его поедании у них может сильно ухудшаться самочувствие.Лысенко добавил, что существуют и другие патологии, при которых приходится отказываться от мяса. Например, к ним относится фенилкетонурия, при которой человеческий организм не может расщеплять аминокислоту фенилаланин (если она накапливается, могут возникать опасные поражения нервной системы, чреватые развитием психических расстройств).Что касается болезней сердечно-сосудистой системы, врач уточнил, что в их случаях умеренное поедание мяса разрешается, однако предпочитать следует менее жирные сорта.При имеющихся почечных нарушениях употребление мяса следует оговаривать с лечащим врачом.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты считаются идеальными для употребления на завтрак

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