Врач Садыков объяснил, почему овсянка и яйца – идеальные продукты на завтрак

«Овсяная каша богата клетчаткой, которая помогает контролировать уровень холестерина, улучшает пищеварение и обеспечивает чувство сытости», - объяснил Садыков.

Врач Садыков назвал составляющие идеального завтрака, об этом сообщил «Доктор Питер». В частности, для утреннего приема пищи хорошо подходит овсянка, отметил эксперт. По его словам, в кашу из овсяной крупы или хлопьев, требующих долгой варки, полезно добавлять свежие или замороженные фрукты и орехи – это обогащает её витаминами, минералами, полезными жирными кислотами, белком.Также в числе идеальных продуктов на завтрак он назвал яйца: они являются одним из лучших источников белка, поддерживающего мышечную массу и здоровый вес. Есть их медик посоветовал вместе с цельнозерновым хлебом.Кроме того, в формат идеального завтрака отлично выписывается творог. Этот продукт обеспечивает организм таким важным микроэлементом как кальций, дает тот же белок, а еще – пробиотики, улучшающие пищеварение и состояние кишечной микрофлоры.Садыков отметил, что при употреблении творога, йогурта и других кисломолочных продуктов на завтрак, не следует пить кофе с молоком. По словам эксперта, сочетание молока с чем-то кисломолочным сильно нагружает желудок и тормозит нормальный процесс переваривания, провоцирует вздутие и дискомфорт.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что замена готовых десертов зелеными бананами может помочь похудеть

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