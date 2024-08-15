«Снижается давление, уменьшается вес»: врачи ответили, что происходит через 9 дней отказа от сахара

«Смотрите, что происходит через 9 дней отказа от сахара: снижается артериальное давление, снижается, естественно, уровень сахара, снижается вес на один килограмм», - поделился кардиолог.

«Отказ от сахара на 6 месяцев приводит к снижению веса на семь килограммов, уменьшению талии на шесть сантиметров, улучшению памяти, а также к снижению артериального давления на 10 миллиметров ртутного столба».

Врачи Малышева и Гандельман посоветовали россиянам попробовать хотя бы в виде эксперимента попробовать прожить несколько дней, исключив из своего рациона сахар. Кардиолог Герман Гандельман отметил, что ученые уже проводили подобные опыты – в частности, в рамках одного исследования участники не ели сахар 9 дней.При этом он уточнил, что испытуемые не употребляли только добавленный сахар, тогда как ягоды и фрукты в их питании присутствовали.Елена Малышева, в свою очередь, ответила, какие изменения могут произойти с организмом при более длительном отказе от сахара.Врачи подчеркнули, что важным бонусом такого питания, из которого исключается добавленный сахар, становится снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний – их вероятность уменьшается на 17 процентов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что правильно выбираемые жиры оздоровляют сосуды и замедляют старение

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