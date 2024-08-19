«Может вызвать серьезные заболевания»: врач Катанахова предупредила о вреде кондиционера

«При использовании кондиционеров можно заразиться различными инфекциями: бактериальными, грибковыми, вирусными», - предупредила инфекционист в комментарии « Газете.Ru ».

«Возбудители менингита передаются преимущественно воздушно-капельным путем, а в 2020 году ученые в ходе исследования обнаружили микроорганизмы, вызывающие его, в автомобильных кондиционерах», - проинформировала эксперт.

Врач Катанахова предупредила о возможном вреде кондиционера для человеческого здоровья. Медик обратила внимание на то, что возбудителями серьезных заболеваний могут стать поселяющиеся внутри устройства микроорганизмы и вирусы.Катанахова уточнила, что воздействие кондиционированного воздуха в помещении способно привести к простуде и синуситу – воспалению слизистой оболочки околоносовых пазух и полости носа. При этом возникает риск распространения воспалительного процесса на другие органы и ткани, вплоть до головного мозга, что чревато опасными для жизни осложнениями.Помимо этого, кондиционер может оказаться источником возбудителей менингита. При этом заболевании происходит воспаление оболочек головного и спинного мозга, вызываемые им состояния нередко оборачиваются серьезными долгосрочными последствиями для здоровья, инвалидизацией, даже гибелью человека.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что сон при включенном телевизоре грозит прибавкой в весе

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