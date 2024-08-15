Эндокринолог Калошина: сон при свете или включенном телевизоре грозит прибавкой в весе

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женщина спит

Врач-эндокринолог Мария Калошина: для качественного ночного сна нужны тишина и темнота.

Эндокринолог Калошина назвала крайне вредной привычку засыпать при включенном телевизоре или оставлять ночью работающий источник освещения. Медик заявила, что сон при свете или включенном телевизоре грозит прибавкой в весе.

«Сон при свете или включенном телевизоре чреват ожирением или хроническим стрессом», - отметила она в комментарии для NEWS.ru.

Мария Калошина предупредила, что головной мозг спящего человека специфическим образом реагирует на ночные шумы и свет, которого в это время суток быть не должно. При этом нарушается выработка мелатонина – антиоксиданта, известного также как «гормон сна». Специалист констатировала: если нормальная выработка мелатонина становится нарушенной, человек лишается возможности полноценно выспаться, что негативно сказывается на производстве гормонов. Возникающий гормональный дисбаланс ведет к хроническому стрессу, чрезмерно высокому аппетиту, перееданию и накоплению жира.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие патологии могут быть причиной шума в ушах.

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Мария Калошина
Мария Калошина
Здоровье
врач-эндокринолог
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