Не пробовать сырыми на вкус: врач Буданова рассказала о подходящих к употреблению грибах

«Чтобы избежать отравления, надо помнить — безусловно съедобных гриба только три: белый, груздь настоящий и рыжик обыкновенный. Все остальные — максимум условно-съедобные, то есть их сначала нужно подвергнуть термической обработке — отварить минимум 45 минут, дважды меняя воду», - цитирует эпидемиолога РИАМО

Врач Буданова рассказала, что многие лесные грибы подходят к употреблению в качестве продукта, способного дать организму много полезных веществ. Например, в белых грибах, рыжиках, подосиновиках и подберезовиках содержится много белка, в лисичках – много витамина D и витамина А (вдобавок микроэлементы, такие как цинк и селен). Белые грибы и вешенки – богатый источник витаминов В2 и В3.В то же время, подчеркнула Елена Буданова, употребление лесных грибов требует определенных правил и знаний.Также эксперт обратила внимание на то, что сырые грибы никогда нельзя пробовать на вкус.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, то белые грибы содержат вещества, которые делают их продуктом молодости.

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