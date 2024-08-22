«Грозит летальным исходом»: миколог Кассанелли дал советы по спасению при отравлении грибами

«Употребление ложного гриба чревато серьезным отравлением вплоть до летального исхода», - предупредил миколог.

«Опасны собранные вблизи проезжих дорог шампиньоны — они впитывают в себя пестициды и другие вредные вещества», - сказа Доминик Кассанелли.

В грибной сезон неизменно возникают риски отравления. Миколог Кассанелли рассказал порталу Pravda.Ru, что обычно люди становятся жертвами отравления ложными грибами, токсичными для организма. Такие грибы вырастают похожими на хорошие, съедобные. Интоксикация ими грозит очень опасными последствиями.Кассанелли дал советы по спасению при отравлении грибами. Если возникло подозрение на него, нужно как можно скорее вызвать скорую помощь. Затем следует очистить желудок, вызвать рвоту. Для этого можно выпить подсоленную воду. Остатки исторгнутых ядовитых грибов следует сохранить. Медики, проверив их, смогут назначить наиболее точное лечение.Эксперт обратил внимание на то, что отравиться можно и съедобными грибами – например, такими, которые были собраны в экологически неблагоприятных местах.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, каким людям нельзя употреблять молоко

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