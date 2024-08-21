Если возникают изменения стула: диетолог Павлюк объяснила, кому показан отказ от молока

«При непереносимости лактозы у взрослых могут наблюдаться газообразование и пенистый стул», - уточнила Павлюк.

«При легкой и умеренной непереносимости пациенты могут употреблять небольшое количество молока, например, 50-100 миллилитров в день. Также можно использовать кисломолочные продукты и безлактозные», - порекомендовала диетолог.

Многие знают, что при непереносимости лактозы – присутствующего в молоке сахара – от его употребления нужно отказываться. Диетолог Павлюк объяснила в беседе с « Радио 1 », кому действительно показан отказ от молока.Медик отметила, что непереносимость лактозы может развиваться с возрастом у людей, которые в более молодые годы нормально переносили молоко. Это связано с уменьшением в организме выработки лактазы – фермента, который перерабатывает лактозу. О том, что организм перестал нормально воспринимать молоко, «говорят» изменения стула.Врач обратила внимание на то, что многим людям с непереносимостью лактозы не следует полностью отказываться от молочных продуктов – их употребление следует лишь ограничивать.Специалист предупредила, что при тотальном отказе от всего молочного может возникать нехватка кальция, с которой ассоциируются проблемы с суставами, зубами и давлением.Однако если после употребления молока возникает профузный (непрекращающийся) понос, этот продукт становится запрещенным. При столь тяжелой непереносимости лактозы нужно обратиться к врачу, обратила внимание эксперт.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что продукты из разделов здорового питания могут вызывать прибавку веса

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