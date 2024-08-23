«Недостаток тестостерона»: хирург Умнов рассказал о причинах алопеции у женщин к 50 годам

«Снижению выработки гормона тестостерона у женщин также могут способствовать вирусные, бактериальные, грибковые хронические заболевания. Главное при возникновении алопеции — вовремя обратиться к специалисту и назначить грамотное лечение», - сказал эксперт в комментарии NEWS.ru.

Хирург Умнов рассказал, что ключевой причиной алопеции у женщин, возникающей к 50 годам, является нехватка тестостерона, с которой тесно связан недостаток влияющего на рост волос гидротестостерона. Специалист отметил, что в женском организме концентрация тестостерона изначально невысока – в 15 раз меньше, чем у мужчин. Когда же уровень гормона снижается еще больше из-за возрастных изменений, это нарушает процессы образования новых волосяных фолликул.Причиной женской алопеции также может оказаться нехватка витаминов группы B и микроэлементов, добавил Александр Умнов. Он обратил внимание на то, что густота и пышность шевелюры у женщин соотносится с тем, получают ли они в достатке железо, цинк, марганец, фторКроме того, женскому облысению содействует нарушение кровоснабжения кожи головы и фолликул. В частности, оно может возникать из-за постоянного стягивания волос в прическу или их обработки химическими составами, а также регулярного нагревания волос приборами для укладки.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что при усиленном выпадении волос следует проверить состояние щитовидной железы – к этой проблеме часто ведут нарушения в её работе.

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