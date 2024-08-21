Врач Продеус: при усиленном выпадении волос следует проверить щитовидную железу

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выпадение волос

Иммунолог Андрей Продеус: состояние волос в большой степени зависит от работы щитовидной железы.

Врач Продеус посоветовал россиянам, заметившим у себя усиленное выпадение волос, проверять щитовидную железу. Медик отметил, что ухудшение состояния шевелюры может объясняться недостаточной активностью железы, пониженной выработкой ее гормонов. Подобное изменение в работе щитовидки часто обуславливается гипотиреозом.

«Щитовидная железа – это наша батарейка, чем больше и лучше она работает, тем интенсивнее происходит рост волос; плохо работает — нет роста волос, нарушается их питание», - объяснил Андрей Продеус.

Самый простой способ выявить гипотиреоз. Обнаружить проблему помогает анализ крови на гормоны щитовидной железы.

Внешние признаки гипотиреоза
  • Повышенная усталость, вялость, слабость, сильная сонливость днем;
  • Депрессивные состояния;
  • Быстрый набор веса;
  • Боль, судороги или ломота в мышцах без физических нагрузок накануне;
  • Зябкость, озноб даже в условиях тепла;
  • Пониженная температура тела;
  • Повышенная сухость кожи;
  • Отечное лицо.
Если гипотиреоз не лечить, это может привести к развитию ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что обильное выпадение волос может говоритьоб имеющейся железодефицитной анемии.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Андрей Продеус
Андрей Продеус
Здоровье
врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор
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Теги : выпадение волос, болезни щитовидной железы, Андрей Продеус