Врач Продеус: при усиленном выпадении волос следует проверить щитовидную железу

«Щитовидная железа – это наша батарейка, чем больше и лучше она работает, тем интенсивнее происходит рост волос; плохо работает — нет роста волос, нарушается их питание», - объяснил Андрей Продеус.

Повышенная усталость, вялость, слабость, сильная сонливость днем;

Депрессивные состояния;

Быстрый набор веса;

Боль, судороги или ломота в мышцах без физических нагрузок накануне;

Зябкость, озноб даже в условиях тепла;

Пониженная температура тела;

Повышенная сухость кожи;

Отечное лицо.

Врач Продеус посоветовал россиянам, заметившим у себя усиленное выпадение волос, проверять щитовидную железу. Медик отметил, что ухудшение состояния шевелюры может объясняться недостаточной активностью железы, пониженной выработкой ее гормонов. Подобное изменение в работе щитовидки часто обуславливается гипотиреозом.Обнаружить проблему помогает анализ крови на гормоны щитовидной железы.Внешние признаки гипотиреозаЕсли гипотиреоз не лечить, это может привести к развитию ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что обильное выпадение волос может говорить об имеющейся железодефицитной анемии.

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