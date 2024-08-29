«По симптомам похож на гастрит»: онколог Пащенко рассказала, как проявляется рак желудка
Онколог Наталья Пащенко назвала кислую отрыжку среди симптомов злокачественной опухоли желудка.
Онколог Пащенко рассказала «Газете.Ru», как проявляется рак желудка. Медик отметила, что своей симптоматикой он может напоминать не столь опасные распространенные проблемы с этим органом.
«По симптомам рак желудка похож на язву желудка и гастрит: могут наблюдаться боли в области желудка во время приема пищи, отрыжка тухлым или кислым», - констатировала врач.
Пащенко добавила, что при образовании в желудке опухоли возникает кровотечение. Признаком данного процесса может быть рвота, напоминающая кофейную гущу, или стул, который становится похож на деготь.
Специалист подчеркнула, что, замечая это, нужно обязательно обращаться к врачам и проводить соответствующие анализы.
«Диагностика рака желудка на ранних стадиях с последующим оперативным лечением приводит к полному излечению», - подчеркнула онколог.
Врач предупредила, что риск возникновения этого онкологического заболевания становится особенно высоким в возрасте 50-59 лет (хотя иногда такой рак возникает и у более молодых людей). Подверженность раку желудка усиливается, если человек курит, нерегулярно питается, злоупотребляет животными жирами и при этом пренебрегает растительной пищей. Кроме того, риск заболевания повышается, если в повседневном рационе присутствует много соли и пряностей, жареных продуктов, или когда человек бывает склонен к перееданию, плохо пережевывает пищу.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, на какую проблему с желудком указывает боль в животе, возникающая во время еды.
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Наталья Пащенко
Здоровье
врач-онколог, кандидат медицинских наук
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