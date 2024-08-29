«По симптомам похож на гастрит»: онколог Пащенко рассказала, как проявляется рак желудка

«По симптомам рак желудка похож на язву желудка и гастрит: могут наблюдаться боли в области желудка во время приема пищи, отрыжка тухлым или кислым», - констатировала врач.

«Диагностика рака желудка на ранних стадиях с последующим оперативным лечением приводит к полному излечению», - подчеркнула онколог.

Онколог Пащенко рассказала «Газете.Ru», как проявляется рак желудка. Медик отметила, что своей симптоматикой он может напоминать не столь опасные распространенные проблемы с этим органом.Пащенко добавила, что при образовании в желудке опухоли возникает кровотечение. Признаком данного процесса может быть рвота, напоминающая кофейную гущу, или стул, который становится похож на деготь.Специалист подчеркнула, что, замечая это, нужно обязательно обращаться к врачам и проводить соответствующие анализы.Врач предупредила, что риск возникновения этого онкологического заболевания становится особенно высоким в возрасте 50-59 лет (хотя иногда такой рак возникает и у более молодых людей). Подверженность раку желудка усиливается, если человек курит, нерегулярно питается, злоупотребляет животными жирами и при этом пренебрегает растительной пищей. Кроме того, риск заболевания повышается, если в повседневном рационе присутствует много соли и пряностей, жареных продуктов, или когда человек бывает склонен к перееданию, плохо пережевывает пищу.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, на какую проблему с желудком указывает боль в животе , возникающая во время еды.

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