Врач Харлов: боль в животе во время еды сигнализирует об эрозии желудка

«Боли в желудке во время еды характерны для двух заболеваний».

«Если уже начинаются дискомфорт и боли, то образовалась эрозия или язва», - сказал Никита Харлов.

«Эрозия предшествует язве. Это небольшая рана слизистой оболочки желудка. Если пациенту повезет, эрозия зарубцуется самостоятельно», - резюмировал специалист.

Врач Харлов констатировал в интервью:Беседуя с «Вечерней Москвой», медик отметил , что нередко болезненные ощущения в области желудка, связанные с приемом пищи, воспринимают как признак гастрита. Однако при хроническом гастрите боли отсутствуют. Если же боль в животе во время еды появляется, это сигнализирует об эрозии желудка или более серьезном поражении его слизистой – язве.Врач уточнил, что язву отличает пронзающая боль, возникающая приступами и наиболее сильно ощущаемая на голодный желудок. При приеме пищи она начинает стихать.Что касается эрозии, она характеризуется ноющими болями, которые появляются, когда человек ест.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, на какие скрытые патологии могут указывать появляющиеся у человека отеки.

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