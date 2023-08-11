Врач Харлов: боль в животе во время еды сигнализирует об эрозии желудка

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боль в животе

Врач Никита Харлов рассказал о тех проблемах со здоровьем, которые «заявляют» о себе болью в животе во время еды.

Врач Харлов констатировал в интервью:

«Боли в желудке во время еды характерны для двух заболеваний».

Беседуя с «Вечерней Москвой», медик отметил, что нередко болезненные ощущения в области желудка, связанные с приемом пищи, воспринимают как признак гастрита. Однако при хроническом гастрите боли отсутствуют. Если же боль в животе во время еды появляется, это сигнализирует об эрозии желудка или более серьезном поражении его слизистой – язве.

«Если уже начинаются дискомфорт и боли, то образовалась эрозия или язва», - сказал Никита Харлов.

Врач уточнил, что язву отличает пронзающая боль, возникающая приступами и наиболее сильно ощущаемая на голодный желудок. При приеме пищи она начинает стихать.

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Что касается эрозии, она характеризуется ноющими болями, которые появляются, когда человек ест.

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«Эрозия предшествует язве. Это небольшая рана слизистой оболочки желудка. Если пациенту повезет, эрозия зарубцуется самостоятельно», - резюмировал специалист.

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Никита Харлов
Никита Харлов
Здоровье
врач-гастроэнтеролог, терапевт
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Теги : боль в животе, причины боли, Никита Харлов
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