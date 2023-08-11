Врач Харлов: боль в животе во время еды сигнализирует об эрозии желудка
Врач Никита Харлов рассказал о тех проблемах со здоровьем, которые «заявляют» о себе болью в животе во время еды.
Врач Харлов констатировал в интервью:
«Боли в желудке во время еды характерны для двух заболеваний».
Беседуя с «Вечерней Москвой», медик отметил, что нередко болезненные ощущения в области желудка, связанные с приемом пищи, воспринимают как признак гастрита. Однако при хроническом гастрите боли отсутствуют. Если же боль в животе во время еды появляется, это сигнализирует об эрозии желудка или более серьезном поражении его слизистой – язве.
«Если уже начинаются дискомфорт и боли, то образовалась эрозия или язва», - сказал Никита Харлов.
Врач уточнил, что язву отличает пронзающая боль, возникающая приступами и наиболее сильно ощущаемая на голодный желудок. При приеме пищи она начинает стихать.
Что касается эрозии, она характеризуется ноющими болями, которые появляются, когда человек ест.
«Эрозия предшествует язве. Это небольшая рана слизистой оболочки желудка. Если пациенту повезет, эрозия зарубцуется самостоятельно», - резюмировал специалист.
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Никита Харлов
Здоровье
врач-гастроэнтеролог, терапевт
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