Влияют гормоны: врач Кондрахин посоветовал женщинам после 50 лет следить за уровнем кальция

«Кальциевый обмен построен на гормональном статусе женщины. Много кальция тоже не должно быть в организме — важен баланс. Но со временем он становится хуже, усвояемость и количество данного химического элемента снижаются», - констатировал медик в комментарии «Вечерней Москве».

Врач Кондрахин напомнил россиянкам, что у женщин на кальциевый обмен в организме влияют гормоны. После 45 лет из-за приближения менопаузы и снижения уровня эстрогенов содержание кальция в женском организме начинает сокращаться, а к 50 годам может и вовсе возникнуть его нехватка.Врач Кондрахин посоветовал женщинам после 50 лет следить за уровнем кальция. По словам эксперта, восполнять его недостаток помогают молочные продукты или перемолотая яичная скорлупа. Однако если уровень кальция у женщины оказывается значительно ниже нормы, продукты вряд ли помогут восполнить его баланс – понадобятся специальные препараты.Специалист уточнил, что она негативно влияет на кислотность желудка, способствует воспалению кишечника, развитию остеопороза, нарушениям паращитовидных желез.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что молоко может быть полезно как натуральное снотворное

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