"Как известно, кальций в яичной скорлупе представлен в виде кальция карбоната, но в организме он усваивается хуже, чем, например, кальций цитрат, что делает добавки с этой формой кальция более эффективными в долгосрочной перспективе применения", — подчеркнула врач.

"Кальций - это важный минерал, необходимый для здоровья костей и зубов, а также для нормального функционирования мышц, нервов и сердца. Есть множество продуктов, богатых кальцием", - говорит Андреева.

"Творог также богат кальцием. Он содержит около 150 мг кальция в стакане. Кроме того, многие виды сыра, такие как чеддер, пармезан и свисс, содержат значительное количество кальция".

"Включение разнообразных продуктов в рацион питания позволяет обеспечить достаточное количество кальция для поддержания здоровья костей и зубов".

Внешняя оболочка яиц используется для удобрения почвы и обогащения корма сельскохозяйственных животных, напомнила она.Измельченная яичная скорлупа раньше рекомендовалась детям, беременным и кормящим матерям для восполнения кальция, однако сейчас к этой методике не прибегают по нескольким причинам. Во-первых, существует риск инфекции из-за возможной недостаточной обработки продукта, во-вторых, невысокая усвояемость кальция, в-третьих, наличие более доступных форм восполнения минерала в виде биологически активных добавок, уточнила Тимощенко.как можно восполнить недостаток кальция естественным образом.Молочные продукты, такие как молоко, йогурт и сыр, являются отличным источником кальция. Например, одна чашка обычного молока содержит приблизительно 300 мг кальция, а одна порция йогурта - около 200 мг.(особенно с костями), также является хорошим источником кальция. Например, 100 грамм сардин содержат около 380 мг кальция.Зеленые овощи, такие кактакже содержат кальций. Например, одна чашка вареного брокколи содержит приблизительно 45 мг кальция.также могут быть хорошим источником кальция. Миндаль - один из наиболее богатых кальцием орехов, содержащий около 75 мг кальция в 28 граммах.Кроме того, некоторыесодержат кальций. Например, один средний апельсин содержит приблизительно 50 мг кальция.Ранее МедикФорум писал о полезных для сердца жирах.

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