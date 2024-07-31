«Включая яичную скорлупу»: врачи посоветовали продукты для восполнения кальция в организме после 50 лет

«Группа продуктов с повышенным содержанием кальция — это молочные и кисломолочные: творог, кефир, ряженка, простокваша и молоко. Однако кефир, ряженка и простокваша лучше, потому что там немного меньше лактозы, которая содержит много сахара. А его нужно ограничивать людям после 50 лет», - поделился доктор Гинзбург с « Вечерней Москвой ».

«Скорлупа яйца – рекордсмен по содержанию кальция. Она создана природой, чтобы легко войти в организм, поэтому ее можно есть. Чтобы принимать ее в пищу, нужно растереть скорлупу в порошок, добавить сок лимона, чтобы активировать кальций, и соль. Эту смесь можно добавлять в пищу и есть постоянно», - поделился медик полезным советом.

Возрастное снижение уровня кальция в организме является естественны процессом, но его последствием становится подверженность людей различным заболеваниям, включая остеопороз или воспаление кишечника. Врачи посоветовали продукты для восполнения кальция в организме после 50 лет. Один из них, диетолог Михаил Гинзбург, отметил, что с этой целью полезно употреблять молочные и кисломолочные продукты.Он добавил, что предпочтение кисломолочной продукции следует отдавать еще и потому, что в ней содержатся крайне полезные для иммунитета бифидо- и лактобактерии. Вдобавок такие продукты являются ферментированными, благодаря чему содержащийся в них белок лучше усваивается организмом.Также хорошим источником кальция врач назвал рыбные консервы или вареную рыбу с разваренными косточками.Другой эксперт, врач-терапевт Андрей Кондрахин посоветовал людям после 50 лет включать в свое питание истолченную яичную скорлупу.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление чеснока помогает женщинам поддерживать красоту и моложавость

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