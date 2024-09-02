Сомнолог Калинкин объяснил, почему молоко может быть натуральным снотворным

«В молочных продуктах есть предшественники мелатонина. Поэтому оно (молоко) помогает засыпанию. Плюс оно устраняет дегидратацию, то есть недостаток жидкости в организме, который негативно влияет на сон», - объяснил эксперт.

Сомнолог Калинкин, ставший приглашенным экспертом в программе Александра Мясникова, рассказал, что молоко может быть натуральным снотворнымКалинкин добавил, что многие люди для эффекта сонливости, который помогает быстрее засыпать, могут употреблять разнообразные молочные продукты – например, сыр.Если нет проблем с желудочно-кишечным трактом, то улучшить качество сна можно, употребляя чеснок или лук, отметил специалист.Что касается сонливости, связанной с приемом алкоголя, сомнолог уточнил, что подобный эффект хорошо известен, как и то, что возникает он из-за действия спиртного на рецепторы, чувствительные к снотворным препаратам. Однако метаболизация алкоголя заканчивается примерно в середине ночи, и тогда же происходит резкое пробуждение. В целом способ быстрее уснуть с помощью выпивки исключительно неблагоприятен для здоровья, заявил эксперт.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие нарушения сна повышают риск онкозаболеваний.

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