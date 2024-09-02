Дефицит железа или диабет: эндокринолог Кику назвала опасные причины сухих губ
Врач-эндокринолог Жанна Кику: если губы постоянно подвергаются сухости, следует обратиться за медицинской консультацией и осмотром.
Эндокринолог Кику констатировала: объяснять сухие губы могут разные факторы, порой отнюдь не безобидные. В беседе с «Вечерней Москвой» врач назвала опасные причины сухих губ. В частности, такой причиной может быть дефицит железа и связанная с ним анемия, особенно распространенная среди женщин репродуктивного возраста.
Другие признаки дефицита железа:
- усталость, сонливость, низкая работоспособность;
- частые головокружения, головная боль;
- бледность кожи, онемение конечностей, зябкость;
- шум в ушах, потемнение в глазах;
- одышка, боли в груди.
Другие признаки сахарного диабета:
- Эпизоды внезапной сильной усталости, слабости;
- Повышенная жажда;
- Учащенное мочеиспускание;
- Повышенный аппетит;
- Колебания веса;
- Ухудшение зрения.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими могут быть неочевидные признаки инфаркта.
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Жанна Кику
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врач-эндокринолог
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