Дефицит железа или диабет: эндокринолог Кику назвала опасные причины сухих губ

усталость, сонливость, низкая работоспособность;

частые головокружения, головная боль;

бледность кожи, онемение конечностей, зябкость;

шум в ушах, потемнение в глазах;

одышка, боли в груди.

Эпизоды внезапной сильной усталости, слабости;

Повышенная жажда;

Учащенное мочеиспускание;

Повышенный аппетит;

Колебания веса;

Ухудшение зрения.

Эндокринолог Кику констатировала: объяснять сухие губы могут разные факторы, порой отнюдь не безобидные. В беседе с «Вечерней Москвой» врач назвала опасные причины сухих губ. В частности, такой причиной может быть дефицит железа и связанная с ним анемия, особенно распространенная среди женщин репродуктивного возраста.Другие признаки дефицита железа:Еще одна опасная причина сухих губ – это сахарный диабет. Эндокринолог Кику уточнила, что следует сдать анализ крови на глюкозу, если возникает ощущение, что от повышенной сухости страдают не только губы, но и ротовая полость или глаза.Другие признаки сахарного диабета:Помимо того, добавила врач, проблему сухих губ (вплоть до трещин в углах рта) могут провоцировать дефицит витаминов группы В и нехватка жирорастворимых витаминов (A, D, E, K), при которой также портится состояние кожи.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими могут быть неочевидные признаки инфаркта

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