Дефицит железа или диабет: эндокринолог Кику назвала опасные причины сухих губ

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губы сохнут

Врач-эндокринолог Жанна Кику: если губы постоянно подвергаются сухости, следует обратиться за медицинской консультацией и осмотром.

Эндокринолог Кику констатировала: объяснять сухие губы могут разные факторы, порой отнюдь не безобидные. В беседе с «Вечерней Москвой» врач назвала опасные причины сухих губ. В частности, такой причиной может быть дефицит железа и связанная с ним анемия, особенно распространенная среди женщин репродуктивного возраста.

Другие признаки дефицита железа:
  • усталость, сонливость, низкая работоспособность;
  • частые головокружения, головная боль;
  • бледность кожи, онемение конечностей, зябкость;
  • шум в ушах, потемнение в глазах;
  • одышка, боли в груди.
Еще одна опасная причина сухих губ – это сахарный диабет. Эндокринолог Кику уточнила, что следует сдать анализ крови на глюкозу, если возникает ощущение, что от повышенной сухости страдают не только губы, но и ротовая полость или глаза.

Другие признаки сахарного диабета:
  • Эпизоды внезапной сильной усталости, слабости;
  • Повышенная жажда;
  • Учащенное мочеиспускание;
  • Повышенный аппетит;
  • Колебания веса;
  • Ухудшение зрения.
Помимо того, добавила врач, проблему сухих губ (вплоть до трещин в углах рта) могут провоцировать дефицит витаминов группы В и нехватка жирорастворимых витаминов (A, D, E, K), при которой также портится состояние кожи.

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Жанна Кику
Жанна Кику
Здоровье
врач-эндокринолог
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