Онемение пальцев и зубная боль: кардиолог Маршинцева назвала неочевидные признаки инфаркта

Кардиолог Маршинцева заявиа в беседе с РИА Новости , что инфаркты «молодеют». При этом врач отметила, что молодые люди, которые оказываются жертвами сердечных приступов, жалуются на недомогания, которые могут показаться необычными в качестве симптомов. Обычно при инфаркте ощущаются острая или давящая боль в грудине, общее плохое самочувствие, скачки давления, одышка. Но у молодых пациентов появляются такие неочевидные признаки инфаркта как онемение пальцев на руках или легкие болевые ощущения в сердце либо с правой стороны груди.Называя эти неочевидные признаки инфаркта, Маршинцева добавила, что еще некоторое время назад у пациента с онемением пальцев рук скорее заподозрили бы межпозвонковую грыжу или протрузию. Но сегодня хорошие врачи отправит человека с такой проблемой проверить состояние сердца.По словам кардиолога, при жалобах на онемение в руках у пациентов часто обнаруживают ишемию – закупорку кардиососудов атеросклеротическими бляшками. Таких людей от инфаркта спасает плановое стентирование.Также, сообщила Маршинцева, при инфаркте может не быть боли в грудине – вместо этого у человека будет болеть живот или он будет ощущать зубную боль. Врач подчеркнула, что при любых подобных жалобах нужно сразу делать ЭКГ.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что одним из самых доступных способов избежать инфаркта является отказ от сигарет.

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