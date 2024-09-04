Профессор Воробьев: антисептики и маски неэффективны для защиты от ковида

«Надевание масок при профилактике ковида не принесет никакого эффекта. Пользоваться антисептиками также не обязательно. Это чисто маркетинговый ход», – поделился мнением ученый.

«Класть повально больных с COVID-19 в больницы было всемирной ошибкой. Летальность в больницах гораздо выше, чем дома в силу совершенно объективных причин: там присоединяются внутрибольничные инфекции, которые не поддаются лечению антибиотиками», – объяснил врач.

Профессор Воробьев заявил в беседе с Pravda.Ru , что антисептики и маски неэффективны для защиты от COVID-19.Павел Воробьев отметил, что повысить свою защищенность от коронавирусной инфекции можно теми же методами, которые обычно рекомендуются для профилактики вирусных респираторный инфекций: в их число входит регулярное мытье рук, избегание мест массового скопления людей, проветривание помещений, контроль за тем, чтобы не притрагиваться руками к лицу и глазам.По словам Воробьева, как-то по-особому воспринимать ковид уже не стоит – он превратился в инфекцию, которая пополнила собой список обычных сезонных заболеваний. Ученый подчеркнул, что смерть при заражении коронавирусом возникает не от самого заболевания, а вследствие осложнения или обострения других болезней, имеющихся у заразившегося человека. Воробьев убежден, что смертность, которую связывают с COVID-19, во многом обуславливается тем, что в больницы везут заболевших людей, которые на самом деле не нуждаются в госпитализации.Он подчеркнул, что госпитализация необходима только в случаях действительно тяжелых состояний, в остальных заболевшим людям надо лечиться дома, амбулаторно.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты эффективно помогают подготовить организм к зиме.

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