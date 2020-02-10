Профессор Воробьев рассказал, как не заразится коронавирусом

Есть лекарственная профилактика от коронавируса?

"В мире, а не только у нас в России, на сегодняшний день ни от одной респираторно-вирусной инфекции нет ни одного препарата, который был бы эффективен. Препараты приходят и уходят, эффективность остается низкой или недоказанной. При любой вирусной инфекции основной метод профилактики – частое мытье рук! Поскольку, трогая руками рот, нос, мы заносим вирус на слизистую.", - рассказывает профессор Воробьев в интервью КП.

Пандемии коронавируса нет - без паники

"Вспышки коронавирусных инфекций случались не раз. Это был "страх и ужас", но истерия быстро сходила на нет. Некоторые исчезали насовсем. Не регистрируются, например, даже отдельные случаи типа "атипичной пневмонии" – SARS".