Профессор Воробьев рассказал, как не заразится коронавирусом
После того, как Всемирная организация здравоохранения признала коронавирус чрезвычайным положением в области здравоохранения, в мире и России началась паника - скупаются защитные маски, иммуномодуляторы, люди делятся "народными" методами профилактики. Профессор Павел Воробьев призывает не паниковать, и скептически относится к перспективе эпидемии коронавируса в России.
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"В мире, а не только у нас в России, на сегодняшний день ни от одной респираторно-вирусной инфекции нет ни одного препарата, который был бы эффективен. Препараты приходят и уходят, эффективность остается низкой или недоказанной. При любой вирусной инфекции основной метод профилактики – частое мытье рук! Поскольку, трогая руками рот, нос, мы заносим вирус на слизистую.", - рассказывает профессор Воробьев в интервью КП.
Пандемии коронавируса нет - без паникиПо словам профессора, стресс - ослабляет иммунитет, поэтому паника скорее навредит, чем поможет. Укреплять иммунитет следует естественными для организма способами - соблюдать режим, достаточно спать и отдыхать, позволяя организму восстанавливаться. Отличный вариант - контрастный душ. По словам профессора Воробьева, число заболевших коронавирусом в Китае сравнимо по соотношению с эпидемией гриппа в Москве.
"Вспышки коронавирусных инфекций случались не раз. Это был "страх и ужас", но истерия быстро сходила на нет. Некоторые исчезали насовсем. Не регистрируются, например, даже отдельные случаи типа "атипичной пневмонии" – SARS".
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